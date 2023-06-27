Лукашенко подтвердил, что Пригожин прибыл в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, подтвердил, что руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в его страну. Об этом, как сообщает «Белта», глава государства заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.



«Гарантии безопасности, как он [Президент РФ Владимир Путин] вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их [вагнеровцев] счет», — сказал Лукашенко.

Далее он добавил, что в Белоруссии готовы при необходимости помочь с размещением бойцов ЧВК «Вагнер». Однако это не значит, что в стране появятся пункты по набору в ЧВК.

«Если кто-то и хотел служить в „Вагнере“... Там, кстати, есть один. Дима. Он мне назвал его. Один из руководителей „Вагнера“. Наш, белорус, бывший военный. Прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем. Мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые... Но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову. Поэтому нам не надо открывать никакие пункты по набору „Вагнера“. Я думаю, их и не будет никогда. Вот на сей момент, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо и их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу», — заявил президент.