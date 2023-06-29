Польша намерена усилить охрану восточной границы из-за переезда группы «Вагнер» в Белоруссию

Польша решила укрепить границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер». Об этом заявил глава правящей партии «Право и справедливость», вице-премьер польского правительства Ярослав Качиньский, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Польское радио.



«У нас складывается новая ситуация в Белоруссии. Присутствие там группы „Вагнер“, а это, согласно данным, которыми мы располагаем сейчас, примерно 8 тыс. солдат, — это угроза для Украины, а также это, возможно, опасно для Литвы и для нас», — сказал Качиньский.

По его словам, «на заседании правительственного комитета по национальной безопасности и обороне приняты решения по усилению обороны на восточной границе Польши».

Политик добавил, что усиление коснется как увеличения присутствующих на границе сил, так и количества укреплений на границе, подчеркнув, что речь идет как о специальных временных, так и о постоянных мерах обеспечения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл в его страну. Он добавил, что в Белоруссии готовы при необходимости помочь с размещением бойцов ЧВК «Вагнер». Однако это не значит, что в стране появятся пункты по набору в ЧВК.

