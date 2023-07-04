«В целях конспирации»: почему у семьи Колесника хотят изъять контрольный пакет акций порта

Заместитель генпрокурора РФ подал гражданский иск к депутату Госдумы Андрею Колеснику, связанный с незаконным владением акциями Калининградского морского торгового порта. Помимо парламентария ответчиками по делу выступают его супруга — телеведущая Марина Лысенко, и теща Надежда Лысенко. Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора. Претензии надзорного ведомства депутат сводит к своему членству в комитете по транспорту Госдумы и уверяет, что готов оставить этот пост. «Новый Калининград» изучил текст искового заявления и узнал, какое отношение к этой истории имеют родственники парламентария и чего конкретно добивается Генпрокуратура.



Осенью 1992 года по госпрограмме приватизации Калининградский морской торговый порт преобразовали в товарищество с ограниченной ответственностью, а впоследствии — в акционерное общество. По данным сайта «Единой России», Андрей Колесник стал председателем совета директоров порта в 1996 году.

Генпрокуратура указывает в исковом заявлении (копия имеется в распоряжении «Нового Калининграда»), что Колесник стал директором акционерного общества «Калининградский морской торговый порт» (АО «КМТП») в 2008 году и занимал эту должность вплоть до 16 декабря 2011 года. В марте 2011 года Колесник был избран депутатом окружного совета Калининграда, а уже в конце того же года стал депутатом Госдумы VI созыва и членом думского комитета по транспорту. Одновременно с этим в 2012-2015 годах он входил в состав Морской коллегии при Правительстве РФ, обеспечивающей координацию органов исполнительной власти и организаций в области морской деятельности.

Именно после получения кресла в нижней палате парламента Колесник и был освобожден от должности руководителя порта и выведен из состава совета директоров. Но в октябре 2016 года депутатские полномочия Колесника истекли и он вернулся на должность президента-председателя правления «КМТП».

В сентябре 2018 Колесник стал депутатом Калининградской областной Думы, членом комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры, комитета по международным и межрегиональным отношениям, безопасности и правопорядку. Спустя четыре года — 19 сентября 2021 — он был вновь избран депутатом Госдумы VIII созыва и включен в состав счетной комиссии и комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. По словам Колесника, два года назад он официально уволился с должности президента правления порта.

«Работа в высшем законодательном органе государства требовала от него отказа от осуществления предпринимательской и другой оплачиваемой деятельности, вхождения в состав органов управления хозяйственного общества или иной коммерческой организации, — отмечает в иске Генпрокуратура. — Вместе с тем Колесник И. А. в период нахождения во власти продолжил осуществлять коммерческую деятельность, а высокое должностное положение — использовать для достижения собственных бизнес-интересов».

В ведомстве настаивают, что депутат «целенаправленно и продолжительно» приобретал активы и извлекал прибыль именно в той отрасли, в которой он принимал законодательные решения как парламентарий, и сотрудничал с органами исполнительной власти как бывший член Морской коллегии. Уточняется, что комитет по транспорту Госдумы взаимодействует с другими органами законодательной власти, профильными министерствами и ведомствами и опирается на активную поддержку транспортных предприятий.

В иске указывается, что, будучи членом комитета по транспорту, Колесник поддержал законопроекты об установлении нулевой налоговой ставки по НДС в отношении работ по ремонту морских судов (ФЗ № 289100-8), а также закон об установлении цен за услуги в морских портах РФ ( ФЗ № 11945-8) и другие.

«Таким образом, успешность и доходность его бизнеса напрямую поставлена в зависимость от проводимой законодательным органом страны нормотворческой деятельности в сфере транспорта, в которую Колесник А. И. вовлечен лично», — подчеркивается в исковом заявлении.

Параллельное участие Колесника в законодательной и предпринимательской деятельности как в прошлом, так и сейчас «достигается путем постоянного и прямого конфликта интересов по занимаемой должности», указывает Генпрокуратура. При этом Колесник, настаивают в ведомстве, для «создания ложного представления» об уходе с поста руководителя порта и «придания правомерного вида» получению прибыли от этого в декабре 2011 года ввел в состав директоров свою супругу — Марину Лысенко, Женщина ранее никогда не занималась транспортной или портовой деятельностью и не обладала специальными познаниями в этой сфере, отмечается в иске. Она имеет фельдшерское и юридическое образования, но по этим профессиям не работала, а трудилась на ГТРК «Калининград» в качестве директора и ведущей программ «О здоровье» и «Ищу маму».

В апреле 2013 года Колесник «в целях конспирации» фиктивно оформил договор о передаче 28,5% акций АО «КМТП» в доверительное управление своего личного водителя и бывшего сослуживца по фамилии Муравьев. Причем в настоящее время личным водителем и помощником Колесника оформлен Александр Корнюшин — он же входит в состав совета директоров порта, отмечается в документе.

«Указанных доверенных лиц Колесник А.И. использовал в качестве номинальных держателей его имущества для сокрытия своей вовлеченности в предпринимательскую деятельность и извлекаемой от ее результатов выгоды. На самом деле Колесник не переставал фактически руководить АО „КМТП“, участвовать в его финансово-хозяйственной деятельности, принимать управленческие решения и тайно извлекать неправомерный доход», — утверждает Генпрокуратура.

От эксплуатации ресурсов предприятия Колесник, по данным надзорного ведомства, незаконно получил более 369,2 млн рублей, которые были переведены со счетов порта в пользу его супруги. Часть этих денег пошли на покупку еще 23,25% акций порта — таким образом, доля Колесника выросла до контрольного пакета акций в размере 51,75%. Докупленные ценные бумаги опять «в целях конспирации», говорится в иске, были оформлены на тещу депутата — Надежду Лысенко. Одновременно с этим в сентябре 2021 года, Колесник заключил с матерью супруги фиктивный договор доверительного управления остальными 28,5% акций порта, принадлежащих ему. Пенсионерка, отмечают в Генпрокуратуре, имеет архитекторское образование, никогда не занимала руководящих должностей на предприятиях и не имеет познаний в торгово-транспортной индустрии, а также у нее нет достаточных средств на приобретение активов крупного предприятия.

«Выявленные действия Колесника А. И. по неправомерному обогащению отнесены Федеральным законом № 273-ФЗ к актам коррупции, которые угрожают стабильности и безопасности общества, подрывают демократические институты, этические ценности и справедливость, наносят ущерб устойчивому развитию и правопорядку», — подчеркивает Генпрокуратура.

Ведомство требует изъять в пользу государства акции порта у Колесника и его тещи, а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

Андрей Колесник в разговоре с «Новым Калининградом» выразил надежду, что дело удастся урегулировать «досудебным соглашением», и если потребуется, то он готов отказаться от членства в транспортном комитете Госдумы: «Это обыкновенный гражданский иск — никакой не уголовный. <...> Меня особенно там никто и не обвиняет. Это так, просто проверочное... Я, честно говоря, не вижу никаких коррупционных составляющих в своих действиях. Пытаются [вменить] то, что я в комитете по транспорту. Но в комитете по транспорту я всей стране помогаю. И голосовал за закон не мной, скажем так, выдвинутый. Во-первых, я же голосую, как фракция. Во-вторых, он нормальный закон — по всей стране он [действует]. И при чем тут моя бывшая работа, я не пойму? <...> Проверят, если где-то что-то найдут — ну, уйду из комитета по транспорту».

На вопрос, согласится ли он с требованием прокуратуры, если она все-таки будет настаивать на изъятии у его семьи акций порта, депутат ответил: «Я не понимаю, почему изъять? Но сейчас время такое: родина прикажет — я и сам бы отдал [акции]! Штаны последние отдал бы!».

Текст: Екатерина Медведева