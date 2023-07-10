Песков: Путин встречался с Пригожиным и «вагнеровцами» после мятежа

Президент РФ Владимир Путин общался с командирами группы «Вагнер», руководством компании, в том числе с Евгением Пригожиным. Встреча состоялась 29 июня. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Действительно, президент имел такую встречу, он пригласил на нее 35 человек — всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня, длилась она почти три часа.<...> Президент дал оценку действиям компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения», — уточнил Песков.

«Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину. Вот это все, что мы можем сказать по этой встрече», — добавил он.

Напомним, 23-24 июня в России произошла попытка мятежа с участием ЧВК «Вагнер». 27 июня в ФСБ сообщили, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено.