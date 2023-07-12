Облвласти выделяют недавно созданному Центру корпоративной культуры почти 10 млн рублей

Региональные власти выделяют недавно созданной автономной некоммерческой организации «Центр корпоративной культуры» субсидию в размере 9,95 млн рублей. Распоряжение об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации во вторник, 11 июля.



Как указано в документе, деньги направляют «на финансовое обеспечение деятельности, предусмотренной уставом» организации. Средства выделяются из резервного фонда правительства Калининградской области.

Антон Алиханов подписал распоряжение о создании Центра корпоративной культуры 5 июля. В течение месяца организации должны передать «в виде имущественного взноса» два ноутбука HP Pavilion. Как пояснял «Новому Калининграду» начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, центр учреждают в образовательных целях. «Он создается для развития профессиональных компетенций сотрудников правительства Калининградской области и других органов исполнительной власти региона», — сказал Лысков.