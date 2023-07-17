Россия приостановила свое участие в «зерновой сделке»

Россия в понедельник, 17 июля, приостановила свое участие в «зерновой сделке». Как сообщает «Интерфакс», российский МИД направил Анкаре, Киеву и ООН свои возражения относительно ее продления, о чем заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.



«Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки», — сообщила Захарова, добавив, что «в ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции».

О прекращении действия сделки в понедельник заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня, — пояснил он. — Как сказал уже ранее президент Российской Федерации — истекает срок 17 июля, к сожалению часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор, поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки, незамедлительно. Де-факто такая ситуация».

Напомним, что «зерновая сделка» была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины. Она предусматривала создание коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и снятие барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие сделки неоднократно продлевалось (в ноябре 2022 года на 120 дней, а затем еще дважды — на два месяца). Срок продленного документа истекает 17 июля.