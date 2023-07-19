Минобороны РФ: следующие по Черному морю на Украину суда считаются перевозчиками военных грузов

Минобороны РФ: следующие по Черному морю на Украину суда считаются перевозчиками военных грузов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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С 20 июля все следующие по Черному морю в украинские порты суда будут расцениваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Об этом заявило Минобороны России, пишет «Интерфакс».

В ведомстве сообщили, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства, изданы информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям в связи с прекращением «черноморской инициативы».

Напомним, 17 июля Россия сообщила о прекращении действия «зерновой сделки», что означало также отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора и закрытие совместного координационного центра (СЦК) в Стамбуле.

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