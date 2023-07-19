Власти РФ анонсировали запуск с 1 августа электронных виз для граждан 55 стран

С 1 августа в России будут запущены электронные, действие которых распространится, в том числе, на граждан недружественных стран. Об этом, как пишет «Интерфакс», заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду.

«Мы предлагаем сохранить тот перечень, который был определен ранее: 52 страны и добавить в него еще три страны — это Вьетнам, Камбоджа и Мьянама, и запустить электронные визы с 1 августа 2023 года», — сказала она, подчеркнув, что такие визы не смогут получить владельцы дипломатических и служебных паспортов из недружественных стран.

«Мы считаем нецелесообразным в качестве ответной меры на недружественные действия официальных властей государств исключать для их граждан возможность получения единой электронной визы для краткосрочных поездок в нашу страну. Сохранения для граждан этих стран упрощенного въезда в Россию в туристических целях для участия в научных, спортивных, культурных мероприятиях, а также для поддержания деловых контактов в условиях санкционных ограничений будет отвечать, прежде всего, интересам нашего государства», — отметила Голикова.

Ранее сообщалось, что срок оформления однократной визы должен составить не более четырех календарных дней, она будет действовать 60 суток и позволит находиться в России не более 16 суток. Виза будет оформляться на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составит $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно.