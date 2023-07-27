Комитет Совфеда поддержал закон, увеличивающий штраф за неявку в военкомат

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Профильный комитет Совета Федерации поддержал и рекомендовал одобрить закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета. Документ предусматривает в том числе увеличение верхней границы штрафа за неявку в военкомат по повестке в десять раз, пишет ТАСС.

Так, штраф за неявку граждан без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. За несообщение в военкомат сведений о выезде из России на срок более шести месяцев или въезде в страну, а также за неявку в военкомат в установленный законом срок устанавливается штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Сейчас в обоих случаях предусмотрен штраф в размере от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей будет грозить за несообщение гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания.

Закон также вводит штрафы до 500 тысяч рублей для юрлиц за неисполнение обязанности по поставке техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Для должностных лиц штраф составит от 60 тысяч до 80 тысяч рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части.

Во вторник, 25 июля, законопроект был принят Госдумой. Изначально штраф за неявку в военкомат планировали установить в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. В понедельник в нижней палате парламента пересмотрели предлагаемый размер наказания в сторону уменьшения.

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