Комитет Совфеда поддержал закон, увеличивающий штраф за неявку в военкомат

Профильный комитет Совета Федерации поддержал и рекомендовал одобрить закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета. Документ предусматривает в том числе увеличение верхней границы штрафа за неявку в военкомат по повестке в десять раз, пишет ТАСС.



Так, штраф за неявку граждан без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. За несообщение в военкомат сведений о выезде из России на срок более шести месяцев или въезде в страну, а также за неявку в военкомат в установленный законом срок устанавливается штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Сейчас в обоих случаях предусмотрен штраф в размере от 500 рублей до 3 тысяч рублей.

Штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей будет грозить за несообщение гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания.

Закон также вводит штрафы до 500 тысяч рублей для юрлиц за неисполнение обязанности по поставке техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации. Для должностных лиц штраф составит от 60 тысяч до 80 тысяч рублей. Аналогичные штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части.