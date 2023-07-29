Премьер Польши заявил, что более сотни «вагнеровцев» двинулись к Сувалкскому коридору

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни бойцов ЧВК «Вагнер» двинулись со стороны Белоруссии к Сувалкскому коридору. Об этом сообщает РБК со ссылкой на польское радио RMF24. По его мнению, «это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».

Моравецкий считает, что «вагнеровцы» под видом белорусских пограничников будут помогать нелегалам проникнуть в Польшу. Он не исключил, что и сами бойцы ЧВК под видом мигрантов могут перейти польскую границу, отмечает «Коммерсант».

В июле командование польской армии в ответ на передислокацию бойцов ЧВК «Вагнер» объявило о переброске солдат и военной техники в Подляшье на польско-белорусской границе. Позднее министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что в городе Августов в Сувалкском коридоре будет сформирован саперный батальон.

Неделю назад президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы», которые «просятся на запад». «Просятся на Запад. „Разрешите нам“. Говорю: „Вам зачем на Запад, туда?“ „Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув“. А Жешув — это для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит: Жешув — это беда», — сказал Лукашенко.