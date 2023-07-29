Премьер Польши заявил, что более сотни «вагнеровцев» двинулись к Сувалкскому коридору

Все новости по теме: Польша

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни бойцов ЧВК «Вагнер» двинулись со стороны Белоруссии к Сувалкскому коридору. Об этом сообщает РБК со ссылкой на польское радио RMF24. По его мнению, «это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».

Моравецкий считает, что «вагнеровцы» под видом белорусских пограничников будут помогать нелегалам проникнуть в Польшу. Он не исключил, что и сами бойцы ЧВК под видом мигрантов могут перейти польскую границу, отмечает «Коммерсант».

В июле командование польской армии в ответ на передислокацию бойцов ЧВК «Вагнер» объявило о переброске солдат и военной техники в Подляшье на польско-белорусской границе. Позднее министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что в городе Августов в Сувалкском коридоре будет сформирован саперный батальон.

Неделю назад президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы», которые «просятся на запад». «Просятся на Запад. „Разрешите нам“. Говорю: „Вам зачем на Запад, туда?“ „Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув“. А Жешув — это для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит: Жешув — это беда», — сказал Лукашенко.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter