Польша решила разместить снайперов на границе с Белоруссией

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Генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Об этом пишет «Коммерсант».

Уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин написал, что «ситуация на границе с Белоруссией остается опасной». «Атаки на польские патрули... со стороны агрессивных иностранцев совершаются ежедневно», — заявил дипломат. Сколько снайперы пробудут на границе, не уточняется.

В субботу, 29 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни «вагнеровцев» двинулись со стороны Белоруссии к Сувалкскому коридору. Он высказал мнение, что «это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».

Как отмечает «Коммерсант», бойцы ЧВК передислоцировались в Белоруссию после попытки мятежа, организованной основателем компании Евгением Пригожиным 23 июня, сам он также уехал в Минск. В понедельник, 31 июля, Пригожин подтвердил, что ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку бойцов.

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