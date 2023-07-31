Польша решила разместить снайперов на границе с Белоруссией

Генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Об этом пишет «Коммерсант».
Уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин написал, что «ситуация на границе с Белоруссией остается опасной». «Атаки на польские патрули... со стороны агрессивных иностранцев совершаются ежедневно», — заявил дипломат. Сколько снайперы пробудут на границе, не уточняется.
В субботу, 29 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни «вагнеровцев» двинулись со стороны Белоруссии к Сувалкскому коридору. Он высказал мнение, что «это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию».Как отмечает «Коммерсант», бойцы ЧВК передислоцировались в Белоруссию после попытки мятежа, организованной основателем компании Евгением Пригожиным 23 июня, сам он также уехал в Минск. В понедельник, 31 июля, Пригожин подтвердил, что ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку бойцов.