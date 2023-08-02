Власти Советска подали иск к Польше из-за проекта приграничного сотрудничества

Администрация Советского округа подала иск к польскому муниципалитету Гмина Нове Място Любавске и Министерству фондов развития и региональной политики республики из-за проекта по программе приграничного сотрудничества. Чиновники требуют признать отсутствующей задолженность в сумме 794 567 евро. Кроме того, власти Советска просят обязать польскую сторону возобновить проект. Информация об этом содержится в картотеке областного арбитражного суда.



Речь идет о реконструкции станции переработки сточных вод в Советске. Польский муниципалитет выступает партнером округа по проекту «Защита природного наследия на приграничной территории посредством улучшения и развития инфраструктуры водоочистных сооружений в Советске и муниципалитете Нове Място Лубавски». Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Советского округа, общий бюджет составляет 2,3 млн евро, бюджет российского участника — около миллиона евро.

В 2020 году власти Советска объявляли аукцион по выбору подрядчика для реконструкции канализационной системы города в рамках этого проекта. Контракт на сумму 59,8 млн рублей был заключен с компанией «КЛГД Строй», впоследствии его цена увеличилась до 65,7 млн рублей. Согласно данным портала госзакупок, работы по договору еще не завершены. Обязательства исполнены на 47 млн рублей. Изначально работы предполагалось завершить до середины 2021 года. Иск администрации Советского округа приняли к производству, предварительное заседание по делу назначено на 9 апреля 2024 года.