Литва решила усилить военный контингент на границе с Белоруссией

МВД и погранслужба Литвы направят дополнительные силы на границу с Белоруссией. Об этом сообщил командующий Службы охраны госграницы республики Рустам Любаев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал Lrytas.lt.

«Совместно с МВД мы сейчас рассматриваем возможность увеличения наших возможностей на границе с Беларусью, то есть выделение дополнительных сотрудников», — сказал Любаев.

По его словам, ситуация на границе «стабильно сохраняет напряженность». «Вероятность провокаций высока, учитывая, что в настоящее время наемники „Вагнера“ дислоцируются в Беларуси, но на данный момент особых провокаций или дополнительной активности на границе с Беларусью и Российской Федерацией мы не наблюдаем», — отметил глава литовской погранслужбы.

Он добавил, что «в случае обострения ситуации на государственной границе есть возможность активировать план прикрытия, согласно которому на помощь пограничникам придут литовская армия, литовская полиция и другие структуры».