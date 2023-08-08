Литва решила усилить военный контингент на границе с Белоруссией

МВД и погранслужба Литвы направят дополнительные силы на границу с Белоруссией. Об этом сообщил командующий Службы охраны госграницы республики Рустам Любаев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал Lrytas.lt.
«Совместно с МВД мы сейчас рассматриваем возможность увеличения наших возможностей на границе с Беларусью, то есть выделение дополнительных сотрудников», — сказал Любаев.
По его словам, ситуация на границе «стабильно сохраняет напряженность». «Вероятность провокаций высока, учитывая, что в настоящее время наемники „Вагнера“ дислоцируются в Беларуси, но на данный момент особых провокаций или дополнительной активности на границе с Беларусью и Российской Федерацией мы не наблюдаем», — отметил глава литовской погранслужбы.
Он добавил, что «в случае обострения ситуации на государственной границе есть возможность активировать план прикрытия, согласно которому на помощь пограничникам придут литовская армия, литовская полиция и другие структуры».Ранее стало известно, что Польша направляет дополнительную тысячу солдат на патрулирование участка границы с Белоруссией. Как пояснили в Минобороны республики, такое решение было принято «в связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего Пограничной службы усилить участие в охране границы».