«Чувствительные точки»: Польша заявила об укреплении Сувалкского коридора

Минобороны Польши заявило об усилении военного присутствия в районе Сувалкского коридора и на участке границы с Белоруссией. На востоке Польши также действуют силы территориальной обороны, потому что «там в них наибольший интерес», пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу военного министерства Мариуша Блащака.

"Сувалкский коридор и Брестские ворота — это чувствительные точки, поэтому мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Именно туда в первую очередь направляется новейшее оснащение«,— отметил Блащак, уточнив, что усиление подразумевает как дополнительных бойцов и новую технику, так и создание новых подразделений различного уровня.

«Речь идет о саперном батальоне в Августове и крупных тактических соединениях, таких как 1-я пехотная дивизия легионов и 2-й польский корпус», — пояснил он.

Напомним, 31 июля Польша разместила на границе с Белоруссией снайперов, а на этой неделе решила в два раза увеличить число военных на границе с Белоруссией.