Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина в Тверской области

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе в Тверской области. По его словам, первичные данные говорят о том, что погибли сотрудники ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Коммерсант».



Евгения Пригожина президент назвал талантливым человеком, но «сложной судьбы». «Пригожина я знал давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были. И результатов он добивался нужных. И для себя и когда я его просил об этом. Для общего дела. Он был талантливым человеком. Работал не только в нашей стране, но и за границей, в Африке. Работал с нефтью, газом, драгоценными металлами», — сказал Владимир Путин.

Накануне в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. МЧС России утверждает, что на борту находились десять человек, включая трёх членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.