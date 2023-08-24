Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина в Тверской области

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям всех погибших в авиакатастрофе в Тверской области. По его словам, первичные данные говорят о том, что погибли сотрудники ЧВК «Вагнер». Об этом пишет «Коммерсант».
Евгения Пригожина президент назвал талантливым человеком, но «сложной судьбы». «Пригожина я знал давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были. И результатов он добивался нужных. И для себя и когда я его просил об этом. Для общего дела. Он был талантливым человеком. Работал не только в нашей стране, но и за границей, в Африке. Работал с нефтью, газом, драгоценными металлами», — сказал Владимир Путин.
Накануне в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. МЧС России утверждает, что на борту находились десять человек, включая трёх членов экипажа. По предварительной информации, все они погибли.В списке пассажиров Embraer Legacy значилось имя Евгения Пригожина. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). Впоследствии смерть Пригожина подтвердила Росавиация.