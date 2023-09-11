Посольство РФ в Литве: запрет въезда на личных авто не касается калининградского транзита

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Запрет на въезд в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ, не распространяется на калининградский транзит через Литву. Это следует из разъяснений, опубликованных на сайте посольства России в республике.

В дипведомстве советуют россиянам воздержаться от поездок в Литву на личном автотранспорте. «С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Литву на автомобилях с российскими регистрационными знаками за исключением случаев следования через территорию республики из Российской Федерации на территорию Калининградской области и обратно с получением упрощенного транзитного документа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что россиянам запрещено въезжать в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Разъянение в связи с санкциями накануне опубликовала Еврокомиссия. Въезд в ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Под риском изъятия также находятся смартфоны, драгоценности, ноутбуки и ряд других предметов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это разъяснение, выразил надежду, что Москва не будет принимать ответные меры. «Поскольку речь идет о совершенно, я бы сказал, чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем все-таки падать до такого уровня», — сказал Песков.

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