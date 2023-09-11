Посольство РФ в Литве: запрет въезда на личных авто не касается калининградского транзита

Запрет на въезд в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ, не распространяется на калининградский транзит через Литву. Это следует из разъяснений, опубликованных на сайте посольства России в республике.



В дипведомстве советуют россиянам воздержаться от поездок в Литву на личном автотранспорте. «С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Литву на автомобилях с российскими регистрационными знаками за исключением случаев следования через территорию республики из Российской Федерации на территорию Калининградской области и обратно с получением упрощенного транзитного документа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что россиянам запрещено въезжать в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Разъянение в связи с санкциями накануне опубликовала Еврокомиссия. Въезд в ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Под риском изъятия также находятся смартфоны, драгоценности, ноутбуки и ряд других предметов.