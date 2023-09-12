Литва подтвердила, что запрет въезда на личных авто не касается калининградского транзита

Литовская сторона подтвердила, что запрет на въезд на автомобилях, зарегистрированных в РФ, не распространяется на калининградский транзит. С разъяснениями выступила замминистра иностранных дел республики Йовита Нелюпшене, пишет Delfi со ссылкой на агентство ELTA.



«Каждый, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, следуя с зарегистрированными в России номерами, если у него нет документов, подтверждающих, что он пользуется калининградским транзитом, должен быть предупрежден о том, что его автомобиль при въезде будет конфискован», — сказала Нелюпшене.

Она добавила, что граждане России могут пересекать границу «только при наличии у них такого права — на автобусе или пешком».

Накануне о том, что запрет на въезд на автомобилях, зарегистрированных в РФ, не распространяется на калининградский транзит через Литву, сообщило посольство РФ в республике. В дипведомстве советуют россиянам воздержаться от иных поездок в страну на личном автотранспорте.