Литва подтвердила, что запрет въезда на личных авто не касается калининградского транзита

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Литовская сторона подтвердила, что запрет на въезд на автомобилях, зарегистрированных в РФ, не распространяется на калининградский транзит. С разъяснениями выступила замминистра иностранных дел республики Йовита Нелюпшене, пишет Delfi со ссылкой на агентство ELTA.

«Каждый, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, следуя с зарегистрированными в России номерами, если у него нет документов, подтверждающих, что он пользуется калининградским транзитом, должен быть предупрежден о том, что его автомобиль при въезде будет конфискован», — сказала Нелюпшене.

Она добавила, что граждане России могут пересекать границу «только при наличии у них такого права — на автобусе или пешком».

Накануне о том, что запрет на въезд на автомобилях, зарегистрированных в РФ, не распространяется на калининградский транзит через Литву, сообщило посольство РФ в республике. В дипведомстве советуют россиянам воздержаться от иных поездок в страну на личном автотранспорте.

Ранее стало известно, что россиянам запрещено въезжать в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Разъяснение в связи с санкциями накануне опубликовала Еврокомиссия. Въезд в ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Под риском изъятия также находятся смартфоны, драгоценности, ноутбуки и ряд других предметов.

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