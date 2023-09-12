Германия не исключила конфискацию подсанкционного имущества въезжающих россиян

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Германия не станет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян — любые товары, подпадающие под эмбарго, в принципе могут быть конфискованы. Об этом говорится в ответе немецкой таможни от 12 сентября на запрос российского гражданина. Как пишет РБК, обращение было направлено по просьбе издания.

В ответе таможни говорится, что запрету на импорт в соответствии с санкциями подлежат все без исключения товары, ввоз которых из РФ запрещен в соответствии с утвержденным регламентом. «Никакого общего исключения, связанного с личным использованием их въезжающими лицами из России, не предусмотрено», — заявили в ведомстве. Единственное исключение — разрешение для граждан ЕС и членов их семей покупать в РФ товары из санкционного списка для личного пользования.

В таможне отметили, что проверки, направленные на соблюдение эмбарго, «проводятся с риск-ориентированным подходом». Как отмечает издание, это подразумевает возможные изъятия только в выборочных случаях.

О том, что въезд на территорию Германии на личном автомобиле из РФ будет расцениваться немецкими таможенными органами как основание для ареста машины, стало известно еще в начале июля. Тогда с арестом автомобилей в ФРГ столкнулись несколько российских граждан.

В сентябре Еврокомиссия опубликовала разъяснения к приложению к статье 3i Регламента 833/2014, в котором перечислены товары из России, запрещенные к ввозу в Евросоюз. В них говорится, что в этом случае «не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим». Наряду с автомобилями под риском изъятия оказались смартфоны, драгоценности, ноутбуки и ряд других предметов.

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