Из Калининградской области в Литву за сутки не пропустили 17 авто с российскими номерами

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С утра вторника по утро среды литовские таможенники не пропустили в Литву 19 автомобилей с российскими номерами, в том числе 17 — из Калининградской области. Об этом пишет «Интерфакс».

Как уточнила в среду представитель литовской таможни Ирмина Фролова-Милашене, 17 автомобилей следовали «через автодорожный пост в Кибартай (Чернышевское с российской стороны), один — через автодорожный пост Мядининкай (Каменный Лог с белорусской стороны), один — через автодорожный пост Лаворишкес (Котловка)». «Таможня по-прежнему не пропускает автомобили с российскими номерами», — отметила она.

Как напоминает информагентство, с понедельника таможня не пропускает на территорию Литвы автомобили с российскими номерами, за исключением случаев транзита в Калининградскую область или из нее.

В свою очередь генеральный директор Таможенного департамента Дарюс Жвиронас заявил, что если водители автомобилей с российскими номерами не будут подчиняться законным указаниям должностных лиц, то будет возбуждено административное производство, а автомобили будут задержаны и, возможно, конфискованы по решению суда. Жвиронас подчеркнул, что Литва находится «на шаг впереди» по сравнению с другими странами.

Напомним, воскресенье, 10 сентября, стало известно, что россиянам запрещено въезжать в страны Евросоюза на автомобилях, зарегистрированных в РФ. Разъяснение в связи с санкциями накануне опубликовала Еврокомиссия. Въезд в ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт. Под риском изъятия также находятся смартфоны, драгоценности, ноутбуки и ряд других предметов. Литва заявила, что у въезжающих в республику на автомобилях, зарегистрированных в России, будут конфисковывать транспортные средства, уточнив, что запрет на въезд не распространяется на калининградский транзит. Во вторник вечером Латвия объявила, что не будет пропускать автомобили, зарегистрированные в РФ, через границу с Россией и Белоруссией. А в среду утром о введении аналогичного запрета сообщила Эстония.

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