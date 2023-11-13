НАТО: альянс заблокирует Калининград в случае вооруженного конфликта с РФ

НАТО: альянс заблокирует Калининград в случае вооруженного конфликта с РФ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

НАТО планирует блокаду Калининградской области в случае, если Россия вступит в вооруженный конфликт с балтийскими странами альянса, заявил командующий силами североатлантической организации в Литве полковник Петер Нильсен в интервью LRT.

По его словам, вступление Финляндии в НАТО и будущее членство Швеции полностью изменят ситуацию в балтийском регионе. «Россия почувствует, что Калининград окружен. Это по-прежнему будет проблемой для НАТО, потому что в Калининграде есть потенциал, нам всë еще нужно его учитывать и строить планы, но Россия сейчас полностью окружена. Ей необходимо строить планы по укреплению Калининграда и поддерживать с ним связь во время войны», — цитирует Петера Нильсена РБК.

Полковник отметил, при условии вооруженного конфликта, у российского флота «возникнут серьезные проблемы со шведами, финны и эстонцы могут заблокировать вход в Санкт-Петербург». «У НАТО будет шведский военный флот и их самолеты, чтобы помочь в блокаде Калининграда», — сказал командующий литовскими силами альянса.

Он также обратил внимание, что в Калининградской области по-прежнему находится много военных, несмотря на то, что «необходимая военным на Украине обычная военная техника в очень больших количествах вывозится из Калининграда и отправляется в зону боевых действий», — считает он.

По мнению полковника, угроза для Литвы со стороны России уменьшилась, но все еще остается значительной.

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