Президент Польши привел к присяге Дональда Туска и его правительство

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге председателя правительства Дональда Туска и новый состав кабинета министров. Об этом сообщает ТАСС. Дуда выразил готовность к сотрудничеству с новым кабмином, заверив, что между ним и премьером «нет разногласий» по распределению полномочий.



Всего в состав правительства вошли 26 министров, восемь министерских кресел заняли женщины. Как отмечает информагентство, министром иностранных дел стал Радослав Сикорский, который возглавлял внешнеполитическое ведомство в предыдущем правительстве Туска. Председатель «Польской крестьянской партии» Владислав Косиняк-Камыш получил портфель министра обороны и стал одним из двух вице-премьеров республики.

Во главе министерства культуры встал правнук польского писателя Генрика Сенкевича Бартоломей Сенкевич, который ранее занимал пост главы МВД Польши и координировал спецслужбы в коалиционном правительстве «Гражданской платформы» и «Польской крестьянской партии» в 2013-2014 годах.

Как отмечает «Коммерсант», для завершения формирования нового правительства после инаугурации премьера кабмину в течение двух недель необходимо получить от Сейма вотум доверия. Дональд Туск занимал должность премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год. Затем до 2019 года он был председателем Евросовета. Политик возглавляет оппозиционную партию «Гражданская платформа», которая после парламентских выборов объединилась в коалицию с «Новыми левыми» и «Третьим путем».