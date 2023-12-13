Президент Польши привел к присяге Дональда Туска и его правительство

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Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге председателя правительства Дональда Туска и новый состав кабинета министров. Об этом сообщает ТАСС. Дуда выразил готовность к сотрудничеству с новым кабмином, заверив, что между ним и премьером «нет разногласий» по распределению полномочий.

Всего в состав правительства вошли 26 министров, восемь министерских кресел заняли женщины. Как отмечает информагентство, министром иностранных дел стал Радослав Сикорский, который возглавлял внешнеполитическое ведомство в предыдущем правительстве Туска. Председатель «Польской крестьянской партии» Владислав Косиняк-Камыш получил портфель министра обороны и стал одним из двух вице-премьеров республики.

Во главе министерства культуры встал правнук польского писателя Генрика Сенкевича Бартоломей Сенкевич, который ранее занимал пост главы МВД Польши и координировал спецслужбы в коалиционном правительстве «Гражданской платформы» и «Польской крестьянской партии» в 2013-2014 годах.

Как отмечает «Коммерсант», для завершения формирования нового правительства после инаугурации премьера кабмину в течение двух недель необходимо получить от Сейма вотум доверия. Дональд Туск занимал должность премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год. Затем до 2019 года он был председателем Евросовета. Политик возглавляет оппозиционную партию «Гражданская платформа», которая после парламентских выборов объединилась в коалицию с «Новыми левыми» и «Третьим путем».

Сейм Польши 11 декабря проголосовал за кандидатуру Дональда Туска в качестве премьер-министра страны. До этого парламентарии выразили недоверие правительству Матеуша Моравецкого, чья партия «Право и справедливость» вышла в лидеры на выборах, прошедших в Польше 15 октября.

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