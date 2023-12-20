На выборы президента России поступили заявки от 16 кандидатов

ЦИК получил 16 заявок от кандидатов в претенденты на выборы президента. Как сообщает «Интерфакс», об этом рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. По словам Памфиловой, «сейчас идет активное выдвижение» в кандидаты на должность президента.



Днем ранее ЦИК сообщал, что документы на выдвижение кандидатуры приняты у Владимира Путина. Кроме того, съезд ЛДПР выдвинул на выборы своего действующего главу партии Леонида Слуцкого.

Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ 7 декабря. Пройти они должны в течение трех дней, с 15 по 17 марта 2024 года.