Главу ЛДПР Леонида Слуцкого выдвинули кандидатом в президенты

35-й предвыборный съезд ЛДПР выдвинул действующего главу партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента РФ, пишет ТАСС.



Сообщается, что решение было принято путём тайного голосования. В бюллетень был внесён один кандидат. Проголосовали 108 делегатов. Ранее Слуцкий не объявлял о планах баллотироваться на пост главы государства, хотя признавал, что такие предложения от коллег по партии ему поступали.

Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Это будут первые трёхдневные выборы президента РФ.

Владимир Путин объявил об участии в выборах 8 декабря. Он выдвигается не от какой-либо партии, а как самовыдвиженец. На президентские выборы федеральные власти выделяют 33,2 млрд рублей.