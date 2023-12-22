Под Зеленоградском затопило дома из-за выхода реки из берегов (фото)

Под Зеленоградском из-за выхода из берегов реки Алейки затопило несколько поселков. Об этом «Новому Калининграду» сообщила местная жительница Анна Колчанова.

В частности, речь идет о поселке Куликово и СНТ «Светлогорское». «Вода очень быстро поднимается в речке, которая проходит через все участки. многие дома уже в воде, — сообщила местная жительница, — Замыло выход реки Алейки в море, река наполняется. Все дома скоро будут под водой. Службы ждут, пока пройдет дождь, но по прогнозам [он будет идти] всю неделю и дальше».

Со слов Анны, на настоящий момент затопило два поселка и три садовых товарищества.

В приемной администрации Зеленоградского муниципального округа ситуацию прокомментировать отказались и предложили направить официальный запрос.

Фото: Анна Колчанова

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