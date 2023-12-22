Под Зеленоградском затопило дома из-за выхода реки из берегов (фото)

В частности, речь идет о поселке Куликово и СНТ «Светлогорское». «Вода очень быстро поднимается в речке, которая проходит через все участки. многие дома уже в воде, — сообщила местная жительница, — Замыло выход реки Алейки в море, река наполняется. Все дома скоро будут под водой. Службы ждут, пока пройдет дождь, но по прогнозам [он будет идти] всю неделю и дальше».
Со слов Анны, на настоящий момент затопило два поселка и три садовых товарищества.
В приемной администрации Зеленоградского муниципального округа ситуацию прокомментировать отказались и предложили направить официальный запрос.
Фото: Анна Колчанова