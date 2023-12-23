Жителей региона предупреждают о вероятности «серьезных подтоплений»

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В регионе местами не исключены «серьезные подтопления» с учетом наблюдаемого переувлажнения почвы в последнюю неделю и прогнозируемых обильных осадков в ближайшие дни. Об этом предупреждают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В ближайшее время в низменностях стоит ожидать скопления воды, а местами не исключены и серьезные подтопления», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сообщества.

По данным экспертов, циклон «Золтан» ослабнет к воскресенью. С 20:00 четверга, 22 декабря, до 20:00 пятницы в регионе выпало от 8 мм осадков на востоке (Черняховск) до 32 мм осадков на западе (Пионерский), что составляет практически половину (46%) от месячной калининградской нормы осадков, указали в сообществе.

По сведениям синоптиков, в субботу и воскресенье в Калининградской области ожидаются смешанные осадки в виде дождя и снега в дневные и ночные часы.

Как сообщал «Новый Калининград» накануне, в Зеленоградском округе из-за выхода из берегов реки Алейки затопило несколько поселков. По словам местных жителей, в воде находятся в том числе дома в садовых товариществах.

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