Жителей региона предупреждают о вероятности «серьезных подтоплений»

В регионе местами не исключены «серьезные подтопления» с учетом наблюдаемого переувлажнения почвы в последнюю неделю и прогнозируемых обильных осадков в ближайшие дни. Об этом предупреждают эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«В ближайшее время в низменностях стоит ожидать скопления воды, а местами не исключены и серьезные подтопления», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сообщества.

По данным экспертов, циклон «Золтан» ослабнет к воскресенью. С 20:00 четверга, 22 декабря, до 20:00 пятницы в регионе выпало от 8 мм осадков на востоке (Черняховск) до 32 мм осадков на западе (Пионерский), что составляет практически половину (46%) от месячной калининградской нормы осадков, указали в сообществе.

По сведениям синоптиков, в субботу и воскресенье в Калининградской области ожидаются смешанные осадки в виде дождя и снега в дневные и ночные часы.