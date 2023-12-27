Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против запрета абортов в России

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался против запрета абортов в России. Его мнение опубликовано в Telegram-канале консультативного органа.



Фадеев выразил мнение, что полный запрет абортов не приведет к повышению рождаемости. «Рождаемость детей на одну женщину достигла пика в 2016 году, а потом резко пошла вниз. Если вы не понимаете, в чем дело с этим показателем — почему он падает, вы не знаете, как изменить его динамику, то надо разобраться, а не принимать хаотичные случайные меры, демонстрируя, что мы, такие честные люди, боремся за повышение рождаемости. Это только ухудшает социальную атмосферу», — считает глава СПЧ.

Он назвал запреты «ошибочным решением», отметив, что дети рождаются «не от запретов, а от любви». «Вместо поиска правильных решений предлагаются поверхностные популистские решения. Хотя, конечно, аборты — это нехорошо», — сказал Фадеев.

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