Черный ящик: в Калининграде провели сбор подписей против закона об абортах (фото)

В Калининграде 16 декабря прошел сбор подписей за отмену нового регионального закона о запрете склонения к абортам. Акция стала альтернативой митингу, согласование которого городские власти отозвали за несколько дней до мероприятия. «Новый Калининград» рассказывает о том, что возмущает в законе активистов, нравится чиновникам и вызывает вопросы у юристов.



Поворот в неизвестность

На прошлой неделе власти Калининграда с третьей попытки согласовали митинг против нового регионального закона о запрете склонения к абортам. Его должны были провести 16 декабря около памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира, но за несколько дней до акции администрация города отменила собственное решение. Причиной резкой смены настроения мэрия назвала письмо регионального управления Роспотребнадзора, в котором утверждалось, что во время подъема заболеваемости ОРВИ «проведение массовых мероприятий нецелесообразно» (копия документов есть в распоряжении редакции — прим. «Нового Калининграда»).

«Мы три раза подавали уведомление [о проведении митинга]. Первый раз нам отказали из-за того, что мы подали его слишком поздно. Второй раз отказали, потому что мы не написали, что у нас будет аптечка, что мы не будем мусорить и все уберем за собой. Третий раз они [власти] согласовали, но за два дня прислали распоряжение об отмене на основании письма Роспотребнадзора. В этом письме не было прямого запрета [на проведение митинга], но администрация на него сослалась», — говорит организатор сбора подписей Анастасия Чередниченко.

По ее мнению, рост заболеваемости вирусными инфекциями — неправомерная причина для отмены акции, и активистки планируют оспаривать это решение. «На следующий день после отмены митинга я читаю новость в СМИ о проведении новогодней ярмарки на острове Канта: „Приходите 22 декабря...“. Ну, конечно, митинг денег не приносит, слишком большой резонанс устраиваем, мы неугодны властям, нам не дают слово», — считает Чередниченко.

Вместо митинга активистки решили провести сбор подписей за отмену нового закона. В полдень 16 декабря к памятнику землякам-космонавтам пришли желающие присоединиться к коллективному обращению, журналисты и сотрудники полиции. «Сколько у вас тут зрителей, — шутит одна из подписанток и кивает в сторону полицейских. — Всегда приятно, когда есть зрители». По словам Анастасии Чередниченко, когда она проводила одиночные пикеты, сотрудники органов внутренних дел подходили к ней вдвоем или втроем. На этот раз только одетых по форме — четверо, а еще несколько человек без опознавательных знаков вдалеке, один из которых записывает происходящее на камеру.

Среди желающих оставить подпись под коллективным обращением — не только женщины, но и мужчины, и довольно много. «Я считаю, что этот закон абсолютно не демократический, скорее даже антидемократический, потому что это прямое вмешательства государства в личную жизнь человека, — объясняет свою позицию студент, подписавший обращение. — Я не то что за аборты. В принципе, я тоже их не поддерживаю, но это мое личное моральное воззрение. Когда государство вмешивается в личную жизнь любого человека (женщины или мужчины — неважно), это плохо заканчивается».

Ещё один молодой человек присоединился к сбору подписей «из чувства солидарности». «Честно говоря, мне даже не совсем понятно, к чему было принимать этот закон. Я видел публикации в СМИ, которые говорят о том, что в России с каждым годом снижается количество абортов», — утверждает он и вспоминает опыт соседней Польши, где пару лет назад 30-летняя женщина умерла из-за отказа медиков сделать ей аборт.





«Новый закон имеет очень размытые трактовки, и, возможно, даже меня можно обвинить в том, что я как будто бы агитирую за аборты, но это не так. Я именно за отмену закона [о склонении к абортам], — поясняет Анастасия Чередниченко. — Каким образом будет осуществляться этот закон? А если заявление о склонении напишут на врача? Как он может защитить себя, если это не склонение? Как это можно доказать?».

После принятия закона активистки звонили в частные клиники Калининградской области с запросом о том, могут ли они провести аборт, и, как утверждает Анастасия Чередниченко, некоторые организации отказывали им, хотя раньше медицинская операция была там представлена.

К памятнику землякам-космонавтам направляется женщина среднего возраста. О том, что митинг отменили, она узнает только на месте: «Как же так? Писали же, что согласовали», — сокрушается она, и все же в коллективном письме прибавляется еще одна подпись. «Я считаю, такой закон — это нарушение прав человека, и вообще это может привести к неприятным последствиям: будут делать где-то подпольным образом аборты, — рассуждает женщина. Ее также беспокоит, что закон о запрете склонения к абортам может стать шагом на пути полного запрета. «Неизвестно, как все это может повернуться», — пожимает она плечами.

Присоединившаяся к коллективному обращению 25-летняя Евгения говорит, что никогда в жизни не замечала, чтобы женщину склоняли к аборту, только, наоборот, к рождению, в том числе в кабинете врача.

На сбор подписей против нового закона приходят и с маленькими детьми: Александра приехала в Калининград на несколько месяцев в командировку, шестилетнего сына она вынуждена была взять с собой и найти для него временный детсад. «Если бы у меня была экономическая возможность, я бы родила еще одного ребенка, но у меня ее нет. Люди попадают в разные ситуации, и они хотят планировать и регулировать свою жизнь, — говорит она. — Вся эта тема вокруг абортов — это в принципе дикость. <...> Есть объективные демографические, экономические, социальные законы. И если вы хотите поднять рождаемость, вы должны ориентироваться на них. Все известные данные говорят о том, что с запретом абортов растет смертность женщин и младенцев, вот и все».

Согласно мнению девушки, для повышения рождаемости необходима в первую очередь «спокойная, мирная, доброжелательная обстановка с внятными перспективами заработка».





Русская идея

В Заксобрании Калининградской области утверждают, что инициатором закона о запрете склонения к абортам стала уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Ткаченко. «Если мы возьмем официальные цифры, то у нас в 2021 году женщины сделали 2276 абортов. То есть это более 2000 нерожденных детей», — рассказала она «Новому Калининграду». По данным детского омбудсмена, чаще всего аборты делают женщины, у которых уже есть дети, а причинами такого решения становится выбор в пользу работы и карьеры.

«Я знаю о ситуациях, когда женщину принимают на работу при условии, что она не уйдет в декрет. Естественно, это не фиксируется в трудовом договоре или каких-то документах, но такой вопрос априори ставится перед женщиной. И есть семейные истории, когда близкое окружение, родственники, друзья говорят о том, что будет трудно, тяжело, страшно, материально сложно, и женщина под влиянием таких негативных факторов, когда на одной стороне весов у нее карьера, высокая заработная плата, поддержка семьи и близких, а на другой — беременность, делает выбор, к сожалению, не в пользу ребенка», — говорит Ирина Ткаченко.

Она утверждает, что о полном запрете абортов речь не идет, а задача нового закона — предупредить людей о негативном отношении государства к склонению к аборту, пока в обществе насаждается идея чайлдфри. «Мы понимаем, что эта идеология разрушительная. Даже если молодые люди принимают такие решения и не рожают детей в молодом возрасте, то с возрастом состояние здоровья у женщины и мужчины уже не такое, как в 20-25 лет, и, соответственно, сложнее зачать ребенка, родить второго. Ничего хорошего в этой идеологии нет. Собственно говоря, она идет в противоречие с нашими духовно-нравственными ценностями, потому что „пожить для себя“ — это не наша, не русская, не православная идея. Мы в любом случае живем, чтобы жизнь на земле продолжалась, чтобы рождались дети», — считает уполномоченная по правам ребенка.

Один из авторов законопроекта — спикер областного Заксобрания Андрей Кропоткин — в своем видеообращении для СМИ уверяет, что новый закон не предусматривает никаких претензий к врачам, которые объясняют женщине, может она рожать или нет по медицинским показаниям. «Очень много случаев на рабочих местах, когда работодатели не хотят, чтобы женщина уходила в декретный отпуск и различными способами пытаются ее удержать и склоняют к прерыванию беременности. Для нас это недопустимо. Мы считаем, что ценность семьи, материнства, отцовства и детства — в приоритете сегодня у нашего государства и нашей Калининградской области. Поэтому мы за то, чтобы именно женщина принимала решение о судьбе ребенка», — заявил Андрей Кропоткин.





Тонкая грань

Управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры» Станислав Солнцев предполагает, что новый закон будет применяться выборочно. «Это очень щепетильная личная история. Склонение к аборту кто-то должен увидеть, услышать, распознать. Это могут быть либо „доброжелатели“ — родственники и знакомые женщин, либо сами женщины, по отношению к которым совершались такие действия, — рассуждает юрист. — Я не вижу какого-то общественного запроса на этот закон. Наверное, будут люди, которых привлекут к ответственности, но эта волна спадет. Это не самый необходимый в текущем моменте закон. С моей точки зрения, есть и более важные вещи, которые надо решать. Я не могу сказать, что этого [склонения к абортам] нет, но мне кажется, то же домашнее насилие является более массовым явлением, чем склонение к абортам».

Станислав Солнцев предположил, что авторы инициативы говорят о работодателях как о потенциальных нарушителях нового закона, потому что у них может быть мотив, однако с подобными случаями сам юрист не сталкивался. Доказательствами по делу, как отмечает Солнцев, могут выступить переписки в социальных сетях и мессенджерах, показания свидетелей, а также аудио- и видеозаписи.

«Я думаю, скорее всего, шансов [доказать вину, если разговор со склонением к аборту происходил лично и не был записан] не будет. Полиция опросит такого человека. Он скажет: „Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Мы с ней обсуждали ее беременность, я просто интересовался, что происходит“. Вот и все, не будет никаких доказательств, — считает юрист. — Привлечь человека только на том основании, что его обвинили, к счастью, у нас невозможно. Неважно, это административное, уголовное или гражданское дело. Чисто теоретически любого человека можно привлечь за причинение морального вреда, но доказать причинно-следственную связь между словами и действиями очень сложно. Эта ситуация, как по мне, просто черный ящик. Единственный вариант, что женщины будут записывать [склонение к аборту] на диктофон. Скрытая аудио- или видеозапись вполне себе будет доказательством в этой ситуации».

По мнению Станислава Солнцева, отличать информирование от склонения к аборту предстоит лингвистам. «Мне кажется, это тонкая грань, которую легко перейти — намеренно или нет. А если будет желание привлечь к ответственности и показать, что у нас есть такие нарушители, боюсь, медицинские клиники начнут просто отказываться [от проведения абортов], чтобы не оказаться под прицелом», — говорит юрист.

Тем временем 13 декабря в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Как утверждают авторы документа, инициатива разработана в целях «улучшения демографической ситуации в России» и для «снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после искусственного прерывания беременности».

За два часа калининградским активисткам удалось собрать 59 подписей под коллективным обращением за отмену нового закона.