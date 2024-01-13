Выдворенный из Латвии 82-летний военный пенсионер отправился в Калининград

Депортированный из Латвии с бессрочным запретом на возвращение 82-летний военный пенсионер Борис Катков отправился в Калининград. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



«Он родом оттуда и хочет вернуться на родную землю», — написал он. В Псковской области пенсионера встретили после того, как власти Латвии приняли решение о его депортации в связи с тем, что «он представляет угрозу национальной безопасности».

Борис Катков известен многим калининградцам. В 2007 году при его непосредственном участии в Латвии было открыто официальное представительство Российского университета в Риге, нынешнего БФУ имени Канта. Об этом «Новому Калининграду» рассказала бывшая коллега Бориса Каткова Ирина Кукса, в настоящее время — заместитель директора Западного филиала РАНХиГС.

«В течение более 15 лет он был руководителем этого представительства. Одновременно он возглавлял Латвийско-российскую ассоциацию сотрудничества. Очень многих из этой ассоциации я тоже знала. Это русскоязычные граждане, многие - [граждане] Латвии, многие проблемы с гражданством испытывали. Их основная цель и задача была — формирование русскоязычного комьюнити, русского мира за рубежом. При его непосредственном участии издавался русскоязычный журнал, который назывался „Корни“. И несколько сотен молодых людей из Латвии благодаря ему и представительству смогли получить высшее образование на русском языке», — отметила Ирина Кукса.

«Вынесенный латвийскими властями вердикт не только является абсолютно антигуманным, нарушая принцип „неразделения“ семьи (в Латвии у соотечественника остались супруга, дети и внуки), но и грубейшим образом попирает положения двустороннего межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 г.», — говорится в комментарии посольства России в Латвии.

БФУ имени Канта неоднократно становился организатором мероприятий, на которых негативно оценивалась международная и внутренняя политика стран Балтии. Аналогичные оценки публиковались в журнале «Балтийский регион», издаваемом университетом.