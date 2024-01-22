В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии

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В Государственную Думу внесен законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. Авторами инициативы выступили 395 депутатов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

«Реализация федерального закона, прежде всего, направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства,— сказано в пояснительной записке к проекту.

Документ вводит дополнительный квалифицирующий признак для таких составов, как распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4). Конфискация имущества также предусмотрена за призывы к введению санкций, реабилитацию нацизма, призывы к экстремистской деятельности и нарушение других статей. Изменения предлагают внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России.

Напомним, в середине января документ, в числе разработчиков которого вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, поддержала комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности. Спустя несколько дней спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект готов к внесению в нижнюю палату парламента.

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