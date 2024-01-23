Президент Польши снова помиловал экс-главу МВД и его заместителя

Президент Польши Анджей Дуда во второй раз помиловал бывшего главу МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на польское радио RFM.



«Господа Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик помилованы. Я подтверждаю это самым решительным образом... Я призываю к немедленному исполнению распоряжения президента и, следовательно, к немедленному освобождению министров из тюрьмы», — сказал Анджей Дуда в специальном заявлении.

Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик занимали свои должности с 2019 по 2023 год. Девять лет назад они были приговорены к трем с половиной годам тюрьмы по статье о превышении полномочий на фоне «земельного скандала». В 2015 году президент Анджей Дуда помиловал их, однако его решение оспорили новые власти Польши, поскольку приговор не вступил в законную силу.

В декабре 2023 года суд вынес в отношении Каминьского и Вонсика окончательный приговор, не подлежащий обжалованию. За это время обвиняемых избрали в Сейм от партии «Право и справедливость», однако на фоне судебного разбирательства они были лишены мандатов.