Президент Польши снова помиловал экс-главу МВД и его заместителя

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Президент Польши Анджей Дуда во второй раз помиловал бывшего главу МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на польское радио RFM.

«Господа Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик помилованы. Я подтверждаю это самым решительным образом... Я призываю к немедленному исполнению распоряжения президента и, следовательно, к немедленному освобождению министров из тюрьмы», — сказал Анджей Дуда в специальном заявлении.

Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик занимали свои должности с 2019 по 2023 год. Девять лет назад они были приговорены к трем с половиной годам тюрьмы по статье о превышении полномочий на фоне «земельного скандала». В 2015 году президент Анджей Дуда помиловал их, однако его решение оспорили новые власти Польши, поскольку приговор не вступил в законную силу.

В декабре 2023 года суд вынес в отношении Каминьского и Вонсика окончательный приговор, не подлежащий обжалованию. За это время обвиняемых избрали в Сейм от партии «Право и справедливость», однако на фоне судебного разбирательства они были лишены мандатов.

С 9 января этого года Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик находятся в следственном изоляторе. Они были задержаны в президентском дворце в Варшаве, куда прибыли по приглашению президента страны. После этого в столице республики прошли протесты. 11 января после встречи с женами заключенных Анджей Дуда объявил о начале процесса помилования.

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