Лысков: слова губернатора о Канте не повлияют на празднование юбилея философа

Лысков: слова губернатора о Канте не повлияют на празднование юбилея философа
Изображение предоставлено пресс-службой Кафедрального собора
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В правительстве Калининградской области заявили, что слова губернатора Антона Алиханова о Канте (глава региона назвал его философию «этикой безответственности») не повлияют на изучение трудов Канта и никак не скажутся на праздновании 300-летия со дня его рождения (с 22 по 24 апреля в Калининграде пройдет Международный Кантовский конгресс с участием ученых из Китая, Бразилии, Аргентины, Германии, США, Румынии и Дании).

«Мнение было высказано в ходе экспертной дискуссии на профессиональной площадке, а суть его заключается в том, что нельзя отрицать влияния философии Канта на западный мир и его развитие. Другое дело, как себя ведут западные страны, прикрываясь трудами Канта, в том образе мыслей, который в итоге привел к необходимости проводить специальную военную операцию», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

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Лысков посоветовал полностью послушать доклад главы региона и заметил, что высказывания Антона Алиханова не говорят об изменении в области отношения к самому философу, который родился и провел свою жизнь в Кенигсберге.

9 февраля на V Съезде Российского общества политологов, который прошел в Светлогорске, Антон Алиханов заявил, что «в Кантовских трудах заложены основы нынешнего конфликта, при этом сам Иммануил Кант — один из духовных основ современного Запада». Губернатор добавил, что «западный прагматизм есть безответственное отношение не только к миру, но и к смыслам».

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