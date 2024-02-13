Лысков: слова губернатора о Канте не повлияют на празднование юбилея философа

В правительстве Калининградской области заявили, что слова губернатора Антона Алиханова о Канте (глава региона назвал его философию «этикой безответственности») не повлияют на изучение трудов Канта и никак не скажутся на праздновании 300-летия со дня его рождения (с 22 по 24 апреля в Калининграде пройдет Международный Кантовский конгресс с участием ученых из Китая, Бразилии, Аргентины, Германии, США, Румынии и Дании).



«Мнение было высказано в ходе экспертной дискуссии на профессиональной площадке, а суть его заключается в том, что нельзя отрицать влияния философии Канта на западный мир и его развитие. Другое дело, как себя ведут западные страны, прикрываясь трудами Канта, в том образе мыслей, который в итоге привел к необходимости проводить специальную военную операцию», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

Нечистая сила вокруг вечного мира: как интерпретируют Канта в России и Германии



Лысков посоветовал полностью послушать доклад главы региона и заметил, что высказывания Антона Алиханова не говорят об изменении в области отношения к самому философу, который родился и провел свою жизнь в Кенигсберге.