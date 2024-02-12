Нечистая сила вокруг вечного мира: как интерпретируют Канта в России и Германии

На днях в Светлогорске прошел съезд Российского общества политологов, на котором ученые ведущих вузов (в их числе — идеолог «русского мира» Александр Дугин) и политики обсудили цивилизационное развитие страны. Самым ярким, судя по публикациям в СМИ, оказалось выступление губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который ни много ни мало связал причины «военного конфликта на Украине» с трудами Иммануила Канта. В контексте работ немецкого философа о нынешней геополитической ситуации рассуждают и за рубежом. «Новый Калининград» решил сравнить, как интерпретируют Канта в России и Германии.



«Да, это, конечно, определенная провокация, с моей стороны, но тем не менее. Мне хочется показать, что родившийся тут почти 300 лет назад Иммануил Кант имеет почти прямое отношение к тому глобальному хаосу, глобальному периодическому миру, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — приводит слова Антона Алиханова портал Rugrad. Губернатор выступил на съезде с речью «Ответственность и безответственность: политические ценности как предпосылки войны и нового мира».

Глава региона объяснил участникам, что в Калининградской области «очень хорошо ощущается, когда Левиафан большой политики шевелит своими плавниками». Наряду с Кантом Алиханов упомянул философов Мартина Хайдеггера, Василия Эрна (судя по упомянутому губернатором труду имелся ввиду Владимир Эрн) и Константина Крылова.

«Сегодня, в 2024 году, мы имеем смелость утверждать, что не только Первая мировая началась с работы Канта, но и нынешний конфликт на Украине начался там же. Мы здесь, в Калининграде, имеем смелость предположить, хотя, на самом деле, почти уверены, что именно в критике практического разума и основах метафизики нравственности, где Кант вводит знаменитые понятия категорического императива и рассуждает о нем, заложены этические, ценностные основы конфликта, который мы сейчас ведем», — сказал Алиханов.

В своей речи он внезапно перешел от кантовской этики к «посткантовской», а в заключение и вовсе заявил, что «в современном западном мире и Кант, и его философия оказались захвачены героями другого уроженца Кенигсберга — Эрнста Теодора Амадея Гофмана». «То есть, попросту говоря, нечистой силой», — уточнил губернатор.

Незадолго до съезда в Светлогорске об Иммануиле Канте высказался президент Владимир Путин, заметив, что его «призыв жить своим умом как нельзя актуален сегодня». «Мы так и стараемся делать. <...> Страна должна жить своим умом. Страна должна руководствоваться своими национальными интересами. Это совсем не значит, что мы плевать хотели на интересы других. Потому что руководствоваться своими интересами и добиваться успеха — это значит с уважением относиться к интересам наших партнеров. Мы так и делаем, но мы никогда не позволим пренебрегать интересами России», — сказал Путин на встрече со студентами БФУ в конце января (цитата по ТАСС).





В начале двухтысячных президент приводил несколько иную интерпретацию трудов немецкого философа. «Кант был категорически против решения любых межгосударственных споров путем войны, — сказал Владимир Путин, выступая на церемонии открытия мемориальной доски Иммануилу Канту на здании калининградского университета (цитата по РИА „Новости“). — И мы стараемся придерживаться его учения в этой части».

В этой церемонии принимал участие Герхард Шрёдер — на тот момент канцлер ФРГ. В Германии в последние годы тоже рассуждали о конфликте на Украине, опираясь на размышления немецкого философа. За основу в большинстве публикаций взяты не «Критика практического разума» и «Основы метафизики нравственности», а трактат Иммануила Канта «К вечному миру». На него опирался, в частности, философ и бывший госминистр культуры ФРГ Юлиан Нида-Рюмелин в статье, опубликованной в марте 2022 года на сайте издания Die Welt. «Как мог бы выглядеть мирный порядок в Восточной Европе? Если Кант прав, ключ к нему — демократическое развитие в регионе», — указывал ученый, поясняя, что, согласно кантовскому трактату, вечный мир может обеспечить только «республиканская конституция» государств.

«Новых людей для этого не нужно. Кант убежден, что даже мир чертей, если в нем применяются правила разума, мог бы основать республику и постепенно привести объединение государств к мирному союзу. Даже зло не препятствует людям в том, чтобы стать настоящими гражданами мира. И правовое государство, уважение индивидуума — наивысшая гарантия того, что зло не вырвется наружу», — развивал ту же мысль автор вышедшей в январе 2024-го статьи в газете Die Zeit, философ Петер Нойманн, указывая, что Иммануил Кант сегодня «популярнее, чем когда-либо».

Мир по Канту — «это отнюдь не просто благочестивое желание или утопический воздушный замок неисправимого пацифиста», указывал Нойманн. Этот мир, по его мнению, предвещает безопасность, эффективность и экономическое процветание.

Профессор философии в Дрезденском техническом университете Маркус Тидеманн рассуждал в контексте трудов Иммануила Канта о возможности поставок Западом оружия Украине. «Мир, а не победа является заповедью практического разума, — писал он в статье, опубликованной в апреле 2023 года в газете Frankfurter Rundschau. «Для Канта государства и их территории не являются самостоятельными целями. Скорее речь идет об инструментах для защиты людей как индивидов, граждан государств и мира. Следовательно, желаемый мир означает не обязательно восстановление нарушенных границ, но реконструкцию гражданской свободы и самоопределения», — размышлял Тидеманн. Он высказывал предположение, что народное голосование по поводу принадлежности определенных территорий хоть и выглядит утопией, но могло бы стать альтернативой транспозиции «победа — поражение».

Еще одна статья о конфликте на Украине в контексте трудов Иммануила Канта была опубликована в марте 2022 года на сайте радиостанции Deutschlandfunk Kultur. В ней автор — Ганс фон Трота — обратил внимание, что мир, по Канту, создается не людьми, а — рано или поздно — природой. «Это „механизм природы“, „правящее провидение“, благодаря которому в конце концов наступает мир», — пояснил он, предположив, что трактат «К вечному миру» «слишком часто цитировали и слишком редко читали».

Текст: Елена Калугина, фото: Виталий Невар / Новый Калининград