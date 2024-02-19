Кремль: результаты расследования смерти Навального* пока неизвестны

Расследование обстоятельств смерти оппозиционного политика Алексея Навального* ведется, но результаты еще неизвестны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».



«Оно (расследование — прим. информагентства) ведется, выполняются все необходимые действия в этой связи. Но пока результатов этого расследования не было обнародовано и, собственно, о них неизвестно», — сказал Песков журналистам в понедельник, 19 февраля.

На вопрос, заинтересован ли Кремль в проведении тщательного расследования по этому поводу, он ответил: «Выполняются те действия, которые предусмотрены в соответствии с законодательством России». Песков также заявил, что вопросы о том, когда завершатся все необходимые процедуры и тело отдадут родственникам, — не в компетенции Кремля. «Это вопрос не к нам. И мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента», — процитировал представителя Кремля «Коммерсант».

В пятницу, 16 февраля, УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального* в исправительной колонии № 3 в поселке Харп. Региональное управление Следственного комитета в тот же день проинформировало, что проводит процессуальную проверку.

Алексей Навальный* был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества — «Фонда борьбы с коррупцией**» (ФБК**; признан в России экстремистской организацией и запрещен). Отбывал наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

* Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); — Организация внесена Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».