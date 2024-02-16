В зоне вечной мерзлоты: умер оппозиционный политик Алексей Навальный*

Алексей Навальный* на митинге в Калининграде в декабре 2017 года, фото — Виталий Невар / «Новый Калининград».
Все новости по теме: Система против политических активистов

Оппозиционер Алексей Навальный* умер в исправительной колонии № 3 Ямало-Ненецкого Автономного округа. Об этом стало известно в пятницу, 16 февраля. «Новый Калининград» вспомнил, как Навальный* появился на политической арене и попал в места лишения свободы.

«Шестнадцатого февраля года (так в сообщении — прим. „Нового Калининграда“) в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, — сказано в релизе. — Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что разбираться в причинах смерти будут медики, пишет «Коммерсант». «Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками. На этот счет есть определенный свод правил, которым ФСИН руководствуется»,— сказал Дмитрий Песков.

Как сообщал ранее «Коммерсант» в ИК-3 «Полярный волк», расположенную в пос. Харп, Навального* перевели два с половиной месяца назад, в конце 2023 года. Это одна из самых северных и отдаленных колоний в России, находящаяся в зоне вечной мерзлоты. Осужденный политик находился в местах лишения свободы в разных исправительных учреждениях чуть больше трех лет.

В январе 2021 года политик вернулся из Германии в Россию после лечения в берлинской клинике. В аэропорту «Шереметьево» его задержали сотрудники полиции. В феврале 2021 года суд заменил Навальному* условное наказание реальным сроком. Тогда его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по делу «Ив Роше».

В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил оппозиционера к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. 4 августа 2023 года Мосгорсуд по совокупности с предыдущим наказанием осудил Алексея Навального к 19 годам особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

Алексей Навальный* получил широкую известность после радиодискуссии с депутатом-единоросом Евгением Федоровым в эфире радиостанции «Финам ФМ» в феврале 2011 года. В эфире он нелестно высказался о партии власти. Политик создал «Фонд борьбы с коррупцией*», который в настоящее время признан экстремистской организацией и запрещен в РФ, является ликвидированным иноагентом. Выпустил несколько громких расследований, направленных против власти. В 2013 году он принимал участие в выборах мэра Москвы и занял на них второе место после Сергея Собянина.

В декабре 2017 года оппозиционный политик побывал в Калининградской области. Он собирался баллотироваться в президенты России. На акцию в Южном парке тогда пришли от полутора до двух тысяч человек (по данным мэрии — 850 человек). Визит оппозиционера превратился в шествие по улицам города и закончился полуторачасовым выступлением оппозиционера.

В августе 2020 года Алексей Навальный* оказался в реанимации в коме в тяжелом состоянии — он возвращался в Москву из Томска и ему стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, и политика госпитализировали с токсическим отравлением. Через два дня его доставили в берлинскую клинику Charité. В России дело об отравлении возбуждено не было. Российские власти заявляли о том, что имеют основания считать отравление инсценировкой.

Сторонники Навального* неоднократно организовывали акции протеста в Калининграде и в разных городах России, задерживались правоохранительными органами. Некоторые из них покинули страну. 

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

* Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); — Организация внесена Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter