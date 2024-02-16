В зоне вечной мерзлоты: умер оппозиционный политик Алексей Навальный*

Оппозиционер Алексей Навальный* умер в исправительной колонии № 3 Ямало-Ненецкого Автономного округа. Об этом стало известно в пятницу, 16 февраля. «Новый Калининград» вспомнил, как Навальный* появился на политической арене и попал в места лишения свободы.



«Шестнадцатого февраля года (так в сообщении — прим. „Нового Калининграда“) в исправительной колонии № 3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, — сказано в релизе. — Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что разбираться в причинах смерти будут медики, пишет «Коммерсант». «Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками. На этот счет есть определенный свод правил, которым ФСИН руководствуется»,— сказал Дмитрий Песков.

Как сообщал ранее «Коммерсант» в ИК-3 «Полярный волк», расположенную в пос. Харп, Навального* перевели два с половиной месяца назад, в конце 2023 года. Это одна из самых северных и отдаленных колоний в России, находящаяся в зоне вечной мерзлоты. Осужденный политик находился в местах лишения свободы в разных исправительных учреждениях чуть больше трех лет.



В январе 2021 года политик вернулся из Германии в Россию после лечения в берлинской клинике. В аэропорту «Шереметьево» его задержали сотрудники полиции. В феврале 2021 года суд заменил Навальному* условное наказание реальным сроком. Тогда его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по делу «Ив Роше».



В марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил оппозиционера к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. 4 августа 2023 года Мосгорсуд по совокупности с предыдущим наказанием осудил Алексея Навального к 19 годам особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

Алексей Навальный* получил широкую известность после радиодискуссии с депутатом-единоросом Евгением Федоровым в эфире радиостанции «Финам ФМ» в феврале 2011 года. В эфире он нелестно высказался о партии власти. Политик создал «Фонд борьбы с коррупцией*», который в настоящее время признан экстремистской организацией и запрещен в РФ, является ликвидированным иноагентом. Выпустил несколько громких расследований, направленных против власти. В 2013 году он принимал участие в выборах мэра Москвы и занял на них второе место после Сергея Собянина.

В декабре 2017 года оппозиционный политик побывал в Калининградской области. Он собирался баллотироваться в президенты России. На акцию в Южном парке тогда пришли от полутора до двух тысяч человек (по данным мэрии — 850 человек). Визит оппозиционера превратился в шествие по улицам города и закончился полуторачасовым выступлением оппозиционера.



В августе 2020 года Алексей Навальный* оказался в реанимации в коме в тяжелом состоянии — он возвращался в Москву из Томска и ему стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, и политика госпитализировали с токсическим отравлением. Через два дня его доставили в берлинскую клинику Charité. В России дело об отравлении возбуждено не было. Российские власти заявляли о том, что имеют основания считать отравление инсценировкой.



Сторонники Навального* неоднократно организовывали акции протеста в Калининграде и в разных городах России, задерживались правоохранительными органами. Некоторые из них покинули страну.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

* Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); — Организация внесена Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».