Евросоюз продлил действие санкций против России

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Европейский совет 19 февраля продлил действие антироссийских санкций, введенных в связи с началом специальной военной операции на Украине, до 24 февраля 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный журнал ЕС. Решение вступило в силу на следующий день после публикации.

Как отмечает издание, 19 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕС в ближайшие дни начнет шаги по изъятию и последующей передаче Украине прибыли от заблокированных активов Банка России. Совет Евросоюза ранее утвердил постановление, согласно которому прибыль от таких активов в депозитариях на сумму более миллиона евро должна фиксироваться и храниться отдельно.

При этом самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью. Всего страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму порядка 260 млрд евро, из них две трети — в Евросоюзе.

Российские власти требуют отменить санкции и заявляют, что научились их обходить. «Мы адаптировались к санкциям, мы научились хеджироваться от санкционных рисков», — пояснял в ноябре 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


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