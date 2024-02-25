Алиханов: меры поддержки для репатриантов проходят финальные согласования

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Власти региона намерены привлечь репатриантов с детьми из Прибалтики, Германии и Польши. Меры поддержки для этой категории находятся на финальной стадии согласования в правительстве Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС губернатор Антон Алиханов.

«После указа президента о репатриации мы разрабатываем сейчас свои меры поддержки, они находятся на финальной стадии согласований внутри регионального правительства. Мы нацелены на привлечение семей с детьми, русских людей из Прибалтики, Германии, Польши — из разных государств, чтобы они возвращались на Родину, жили и трудились в Калининграде», — цитирует информагентство Алиханова.

Ранее губернатор заявлял, что в 2024 году в регион планируют привлечь около тысячи репатриантов из ближайших стран. По его словам, на эти цели власти готовы выделить 100 млн рублей из резервного фонда областного правительства. Алиханов утверждает, что в правительстве получают «огромное количество запросов от русских немцев» и «наших бывших соотечественников из Прибалтики».

В ноябре губернатор говорил о необходимости введения «карты русского» — документа, который позволил бы русским жителям зарубежных стран по упрощенной схеме приезжать в РФ, благодаря чему можно будет привлекать релокантов в качестве трудовых мигрантов. По его мнению, таким образом в страну можно привлечь до миллиона бывших соотечественников.

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