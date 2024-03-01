Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве

Оппозиционера Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище Москвы в пятницу, 1 марта. Как сообщает «Интерфакс», до погребения прошла церемония отпевания в Храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине. Там же состоялось прощание с Навальным.



16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального* в исправительной колонии № 3 в посёлке Харп. Региональное управление Следственного комитета в тот же день проинформировало, что проводит процессуальную проверку.

Алексей Навальный* был осужден за мошенничество, а также по ряду других обвинений, в том числе за создание экстремистского сообщества — «Фонда борьбы с коррупцией*» (ФБК*; признан в России экстремистской организацией и запрещен). Он отбывал в колонии особого режима ИК-3 в поселке Харп наказание в виде 19 лет лишения свободы.

* Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (решение Московского городского суда от 09.06.2021) (дата размещения сведений: 06.08.2021); — Организация внесена Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».