Глава ЦИК: после порчи урн с бюллетенями число желающих проголосовать выросло

После случаев порчи урн с бюллетенями зеленкой и другими красящими веществами число желающих проголосовать в России увеличилось. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, пишет «Коммерсант».

«Эти случаи, я бы так сказала, жалкие потуги этих «зеленчиков Зеленского», жалки, смешны, противны. Два десятка даже не насчитаешь по всей стране. Но что произошло? Они настолько вызвали бурю возмущений у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, и ко мне пишут: «Даже не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идем голосовать», — сообщила глава ЦИК, отметив, что портящие бюллетени россияне «поспособствовали буре вот этого гражданского самосознания».

Как добавила Памфилова, сотрудники разных предприятий были готовы меняться сменами и идти охранять участки.

Напомним, в ходе голосования президентских выборах испортить бюллетени пытались сразу в нескольких регионах, в том числе в Калининградской области. В частности, в Зеленоградске марта 64-летняя женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке № 151 на ул. Октябрьской. Еще одну пенсионерку с зеленкой задержали перед избирательным участком в Калининграде. В обоих случаях выяснилось, что женщины стали жертвами телефонных мошенников.