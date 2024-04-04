Прокуратура предложила вывести госпредприятия региона из-под штрафов за герб

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Прокуратура подготовила изменения в законодательство, которые позволят вывести государственные и унитарные предприятия в регионе из-под штрафов за нарушение порядка использования герба Калининградской области. Документ разместили на сайте регионального заксобрания.

Прокурор региона предлагает внести изменения в Уставный закон «О гербе и флаге Калининградской области» для приведения его в соответствие с федеральными нормами. Действие акта предлагается распространить на государственные и унитарные предприятия в регионе.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас герб разрешено ставить на бланках и печатях регионального заксобрания, губернатора, правительства области и ряда других ведомств. Нарушение правил использования этого символа грозит для юрлиц штрафом в размере от 800 тысяч до 1 млн рублей в соответствии с Кодексом Калининградской области об административных правонарушениях.

При этом изображение символа «целесообразно использовать» на бланках и печатях государственных и унитарных предприятий, отметил прокурор. «Урегулирование данного вопроса на законодательном уровне также является актуальным, поскольку сложившаяся ситуация может повлечь нарушения установленного порядка использования государственных символов Калининградской области и привлечение обозначенных организаций к административной ответственности», — отметил руководитель надзорного ведомства.

В 2023 году общественная организация «Совет жителей региона» была оштрафована на 900 тысяч рублей из-за того, что использовала на бланке своего письма изображение герба Калининградской области. Административное дело по этому поводу возбудило региональное министерство по муниципальному развитию и внутренней политике. Организацию «Совет жителей региона» возглавляет Антон Гендриксон, бывший оппозиционный депутат Окружного совета Пионерского.

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