Прокуратура предложила вывести госпредприятия региона из-под штрафов за герб

Прокуратура подготовила изменения в законодательство, которые позволят вывести государственные и унитарные предприятия в регионе из-под штрафов за нарушение порядка использования герба Калининградской области. Документ разместили на сайте регионального заксобрания.



Прокурор региона предлагает внести изменения в Уставный закон «О гербе и флаге Калининградской области» для приведения его в соответствие с федеральными нормами. Действие акта предлагается распространить на государственные и унитарные предприятия в регионе.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас герб разрешено ставить на бланках и печатях регионального заксобрания, губернатора, правительства области и ряда других ведомств. Нарушение правил использования этого символа грозит для юрлиц штрафом в размере от 800 тысяч до 1 млн рублей в соответствии с Кодексом Калининградской области об административных правонарушениях.

При этом изображение символа «целесообразно использовать» на бланках и печатях государственных и унитарных предприятий, отметил прокурор. «Урегулирование данного вопроса на законодательном уровне также является актуальным, поскольку сложившаяся ситуация может повлечь нарушения установленного порядка использования государственных символов Калининградской области и привлечение обозначенных организаций к административной ответственности», — отметил руководитель надзорного ведомства.