«Не было — ни слова»: Алиханов о предложении перейти в Правительство РФ

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в очередной раз опроверг слухи о скором переходе в федеральное правительство. Вопрос о том, поступило ли главе региона соответствующее предложение, Алиханову задал корреспондент «Ведомостей» во время интервью, опубликованного в четверг, 2 мая.

«У меня нет никаких планов переходить куда бы то ни было», — заявил Алиханов. Корреспондент «Ведомостей» уточнил, было ли соответствующее предложение. «Не было — ни слова, ни полслова. Я планирую продолжить свою работу в регионе», — ответил губернатор.

Алиханов также добавил, что собирается «если всё будет хорошо, закончить второй срок, успешно реализовав всё, что обещал».

В середине апреля о том, что Алиханов наряду с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и главой Тульской области Алексеем Дюминым может пойти на повышение, сообщил «Коммерсант». О возможных губернаторских отставках в связи с переходом в федеральное правительство писали также «Ведомости». Начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявлял, что такой информацией не располагает.

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