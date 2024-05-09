Экс-главком НАТО в Европе: в случае войны с РФ нужно нейтрализовать Калининград

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В случае конфликта с Россией странам НАТО необходимо «нейтрализовать» Калининград. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, пишет ТАСС.

«НАТО будет использовать Балтийское море для давления на Калининград, который выступает в качестве географического раздела между балтийскими странами НАТО — Эстонией, Латвией и Литвой — и остальной частью альянса, — написал он в материале агентства Bloomberg. — В случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать, чтобы российские сухопутные войска <...> не смогли взять под контроль критически важный Сувалкский коридор, который проходит вдоль границы между Литвой и Польшей».

Как напоминает информагентство, в конце февраля посол Литвы в Швеции и бывший министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс также пригрозил «нейтрализовать» Калининград.

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