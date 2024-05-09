В Совфеде отреагировали на слова экс-главкома НАТО о «нейтрализации» Калининграда

Многочисленные угрозы западных политиков в адрес Калининграда показывают прежде всего их стремление напомнить о себе. Такое мнение высказал ТАСС сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, комментируя заявление бывшего верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала ВМС США в отставке Джеймса Ставридиса.

Напомним, ранее Ставридис написал, что в случае конфликта с Россией НАТО будет использовать Балтийское море для давления на Калининград, который нужно будет «нейтрализовать», чтобы российские сухопутные войска не смогли взять под контроль критически важный Сувалкский коридор, проходящий вдоль границы между Литвой и Польшей.

«Бесконечные выходки западных политиков с угрозами в отношении Калининграда стали, к сожалению, обыденностью. Другое дело, что за словесными нападками экс-главкома НАТО стоит единственная цель — напомнить о себе. Нам же стоит напомнить о том, что на вооружении Балтийского флота стоят передовые комплексы, которые в кратчайшие сроки нанесут врагу сокрушительный удар. Поэтому, я уверен, что Калининградская область под надежной защитой, а натовским политикам стоит не забывать о возмездии, которое обрушится на каждого, посягнувшего на наши земли», — заявил Шендерюк-Жидков.