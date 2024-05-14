Госдума утвердила Алиханова на пост министра промышленности и торговли РФ

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Кандидатура Антона Алиханова утверждена Государственной Думой на пост министра промышленности и торговли России. Это произошло на заседании во вторник, 14 мая.

Как говорится в стенограмме, опубликованной на сайте Госдумы, во время обсуждения кандидатур на посты министров спикер Вячеслав Володин сообщил, что «с приходом Алиханова в Калининградскую область очень многое сделано, чтобы там ситуация поменялась в лучшую сторону». Глава профильного комитета Владимир Гутенев «подчеркнул важность его компетенций руководителя приграничного субъекта, который одним из первых столкнулся с западными санкциями», отмечается в сообщении. Сам Алиханов сообщил, что на новом посту им «отдельное внимание, безусловно, будет уделяться поддержке ритмичной работы отраслей оборонно-промышленного комплекса, при этом будут сопряжены задачи полного обеспечения запросов нашей армии, авиации, флота, интересы гражданских секторов».

За кандидатуру главы Калининградской области высказались все из 430 голосовавших. После утверждения Госдумой Антона Алиханова должен назначить на пост министра президент Владимир Путин.

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