«Опять повезло»: Беспрозванных начал знакомиться с сити-менеджерами региона (фото)

Все новости по теме: Эпоха Алексея Беспрозванных
Фото: Telegram-каналы Сергея Булычева и Владимира Бондаренко, страницы "ВКонтакте" Сергея Кошевого и Натальи Строгановой

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных начал проводить встречи с главами администраций муниципалитетов региона. Об этом сити-менеджеры рассказали в соцсетях.

«Сразу чувствуется профессионал не только федерального уровня, но и человек, знающий наш регион. За плечами огромный опыт работы в Воронежской области и Минпромторге РФ. Также очень ценна и важна его работа с новыми регионами. Уверен, области опять повезло. Сработаемся», — написал глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев.

«Обсудили задачи по Светлогорскому городскому округу на ближайшие месяцы и планы развития территории в среднесрочной перспективе. Никаких перерывов в работе или ослабления внимания и поддержки проектов Светлогорска со стороны правительства региона точно не будет, договорились о постоянном взаимодействии», — отчитался сити-менеджер Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко.

Также о встречах с врио губернатора отчитались в своих социальных сетях глава администрации Озерского округа Наталья Строганова, глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой. 

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных 15 мая. Законодательное собрание Калининградской области планирует назначить выборы губернатора региона на своём внеочередном заседании 30 мая. Ранее Центризбирком РФ сообщал, что выборы нового главы региона состоятся в единый день голосования 8 сентября 2024 года.

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