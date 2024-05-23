Кремль об уголовных делах чиновников Минобороны: о кампанейщине речь здесь не идет

Уголовные дела в отношении чиновников Минобороны РФ — это не кампанейщина, а результат планомерной борьбы с коррупцией на всех уровнях. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Борьба с коррупцией — это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов», — прокомментировал Песков уголовные дела, которые в последнее время возбуждаются в отношении чиновников Минобороны.

«По деталям не могу ничего сказать, так как не имею на это полномочий. Но ни о какой кампанейщине речь здесь, конечно, не идет. Она (борьба с коррупцией) продолжается во всех ведомствах — будь то федеральные ведомства, будь то муниципальный уровень», — добавил он.

Напомним, 23 мая стало известно, что правоохранительные органы задержали замглавы Генерального Штаба ВС РФ Вадима Шамарина. Он арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. В середине мая задержали начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. В конце апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов.