Глава минприроды Ступин покидает областное правительство

Министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин ушел с занимаемой должности. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Сегодня покинул должность по собственному желанию министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин. Исполняющим обязанности министра назначен его заместитель Василий Сергеевич Васюнин», — уточнил Лысков.

Напомним, Ступин возглавлял министерство природных ресурсов и экологии региона с конца 2017 года. На эту должность, которую ранее занимал Юрий Шитиков, его назначил Антон Алиханов. Чиновник оставался исполняющим обязанности с момента переизбрания главы региона и был утвержден в должности министра лишь в середине сентября 2023 года.

Отметим, что накануне в отставку подал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко, он также написал заявление по собственному желанию.

