Максим Буланов назвал имена своих кандидатов на пост сенатора

Максим Буланов назвал имена своих кандидатов на пост сенатора
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Кандидат в губернаторы Калининградской области от КПРФ Максим Буланов представил потенциальных сенаторов в случае победы на выборах. Об этом сообщила пресс-служба Облизбиркома в своём телеграм-канале в четверг, 11 июля.

В этот список вошли однопартийцы Буланова и его коллеги по Заксобранию Артём Вертепов и Сергей Рузметов, а также депутат Зеленоградского окружного совета Рустам Касумов. Буланов подал в Облизбирком документы на регистрацию кандидатом на пост главы Калининградской области с 32 подписями из 17 муниципалитетов региона.

Накануне Юрий Шитиков от СРЗП представил на пост сенатора кандидатуры Владимира Скрыпника, Георгия Цукана и Леонида Кобяка. 9 июля потенциальных представителей региона в верхней палате парламента назвал и.о. главы Калининградской области Алексей Беспрозванных. В его список вошли действующий сенатор Александр Шендерюк-Жидков, директор по инвестиционно-стратегическому развитию ООО «Мегаполис» и депутат калининградского Заксобрания Евгений Морозов и директор Историко-художественного музея области Екатерина Манюк.

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