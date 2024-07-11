Максим Буланов назвал имена своих кандидатов на пост сенатора

Кандидат в губернаторы Калининградской области от КПРФ Максим Буланов представил потенциальных сенаторов в случае победы на выборах. Об этом сообщила пресс-служба Облизбиркома в своём телеграм-канале в четверг, 11 июля.

В этот список вошли однопартийцы Буланова и его коллеги по Заксобранию Артём Вертепов и Сергей Рузметов, а также депутат Зеленоградского окружного совета Рустам Касумов. Буланов подал в Облизбирком документы на регистрацию кандидатом на пост главы Калининградской области с 32 подписями из 17 муниципалитетов региона.