Беспрозванных назвал фамилии потенциальных кандидатов в сенаторы от региона

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных назвал список кандидатов на должность сенатора в случае своего избрания. Об этом сообщили в телеграм-канале облизбиркома во вторник, 9 июля.

Среди представленных в избирательную комиссию имён значатся действующий сенатор Александр Шендерюк-Жидков, директор по инвестиционно-стратегическому развитию ООО «Мегаполис» и депутат калининградского Заксобрания Евгений Морозов и директор Историко-художественного музея области Екатерина Манюк. Беспрозванных стал первым, кто подал документы на регистрацию. Согласно посту, он собрал 32 подписи депутатов в 22 муниципалитетах региона. На выборы он идёт от партии «Единая Россия».

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