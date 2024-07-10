Юрий Шитиков представил своих кандидатов на пост сенатора

Кандидат в губернаторы Калининградской области от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Юрий Шитиков назвал имена трёх потенциальных сенаторов России в случае своего избрания. Об этом сообщила пресс-служба Облизбиркома в своём телеграм-канале в среду, 10 июля.
Представлять Калининградскую область в Совете Федерации могут доцент кафедры организации перевозок Морского института КГТУ Владимир Скрыпник, заместитель генерального директора ООО «Клинкербуд» и депутат Гурьевского окружного совета Георгий Цукан и предприниматель Леонид Кобяк. Все они являются членами партии «СРЗП». В течение 10 дней избирательная комиссия рассмотрит документы Шитикова на регистрацию кандидатом на пост губернатора, в которых собраны 32 подписи муниципальных депутатов.
9 июля список потенциальных представителей региона в верхней палате парламента назвал и.о. главы Калининградской области Алексей Беспрозванных. В его список вошли действующий сенатор Александр Шендерюк-Жидков, директор по инвестиционно-стратегическому развитию ООО «Мегаполис» и депутат калининградского Заксобрания Евгений Морозов и директор Историко-художественного музея области Екатерина Манюк.Депутаты Заксобрания региона приняли решение о назначении досрочных выборов губернатора на 8 сентября на внеочередном заседании 30 мая. Ранее политическая партия «Новые люди» отказалась от участия в кампании по причине низкого, по её мнению, интереса к процессу со стороны жителей региона. Представители объединения сосредоточатся на муниципальных выборах.