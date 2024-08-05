Облизбирком назвал сроки приёма заявлений на дистанционное голосование

Подать заявление на участии в дистанционном электронном голосовании на выборах губернатора Калининградской области можно до первых чисел сентября. Такие сроки озвучила глава облизбиркома Инесса Винярская в прямом эфире Центра управления регионом в понедельник, 5 августа.

Председатель облизбиркома заявила, что заявления принимаются уже две недели. По её словам, желание проголосовать дистанционно и посредством электронного ресурса уже изъявили более 11 тыс. жителей Калининградской области.

«Продлится период до 2 сентября, в 22:59 по местному времени закончится возможность подачи заявления. Важно понимать: тот избиратель, который всё-таки подал заявление [на ДЭГ] — мы его исключаем на избирательных участках. У него остаётся возможность только электронного голосования. Вернуться на свой избирательный участок такой избиратель не сможет, мы не выдадим бумажный бюллетень», — заявила Винярская.

При этом она отметила, что у голосующего имеется возможность отозвать заявление на участие в ДЭГ. Эта возможность также будет действовать до 22:59 2 сентября. В таком случае избирателя вернут в список на участок, закреплённый за его адресом постоянной регистрации.

Винярская рассказала, что электронное голосование удобно для путешествующего населения. Сделать свой выбор в пользу конкретного кандидата можно из любой точки страны. По словам главы облизбиркома, большой плюс ДЭГ заключается в том, что у него нет режима работы.

«Ещё одно удобство — голосование в круглосуточном режиме. в 08:00 первого дня голосования, 6 сентября, откроется возможность проголосовать в электронном формате. Вот участки закроются в 20:00, а Евгений (тот, кто задал вопрос о режиме работы ресурса ДЭГ — прим. „Нового Калининграда“) как избиратель с электронным бюллетенем сможет проголосовать и в 21:00, 24:00, и в три часа ночи, и в пять в течение трёх дней. Прекратится голосование точно так же в 20:00 8 сентября в воскресенье», — добавила глава облизбиркома.